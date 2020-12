Na 50 jaar sluit Gielis in Oijen: ‘Heel het dorp had behang van ons’

OIJEN - Nog drie weken en dan sluit de doe-het-zelf-winkel Gielis in Oijen na vijftig jaar definitief de deuren. ,,Heel het dorp had zo'n beetje behang van ons.” Vaste klanten missen de karakteristieke winkel nu al.

Haar hele leven komt ze er al. Zo lang ze zich kan herinneren. Marij Van de Putten - in het dorp Oijen beter bekend als Marij Ei, vanwege haar handeltje in eieren - is nu 58 jaar en ze weet niet beter dat ze iedere week meermaals in de doe-het-zelf-winkel van Gielis kwam. Eerst met haar ouders en later ook voor haar eigen aankopen. Behang, een pot verf, een kwast of een zakje schroefjes. En de laatste tijd vooral om een pakje op te halen of terug te brengen in de winkel, tevens postagentschap.

Karakteristieke dorpswinkel

Marij Ei zal de karakteristiek dorpswinkel - zoals die overal in Nederland al jaren opgedoekt zijn als gevolg van de keiharde concurrentie met kapitaalkrachtige super- of bouwmarkten - node missen. Al is het alleen maar om de ‘kletspraat'. ,,Het is - en straks was - alleen al zo'n leuke winkel omdat je hier van alles hoorde. Ook dat ga ik missen.” Ze overhandigt Tonnie Gielis (71) een pakket om dat te voorzien van een retoursticker. ,,Ook dat is makkelijk, dat je hier de post kwijt kan. Ik zoek het niet om naar Oss te gaan voor een paar postzegels of om een pakketje op te halen.”

Volledig scherm Marij van de Putten (l) overhandigt haar pakketje aan Tonnie Gielis. © Wouter ter Haar/BD

De winkel van sinkel aan de Oijense Bovendijk is onherroepelijk de laatste fase ingegaan. Het aanbod is inmiddels vrij beperkt en bestaat voornamelijk uit restanten die met 75 procent korting van de hand gaan. Blikken verf, snoeren kerstlampjes, steeksleutels, rood-wit-blauwe vlaggetjes, spuitbussen, tubes lijm, wat fietsbanden met afwijkende maat, blikjes met bandenplak, schroevendraaiers en wat carnavalskledij. Veel meer is het niet. Dat was vroeger anders. Toen lag de winkel vol. Onder ook andere met behang. ,,Op gegeven moment had bijna het hele dorp behang van ons", zegt Willie Gielis.

De vijftig, zestig klanten die Tonnie Gielis, slecht ter been, nu nog dagelijks van achter haar toonbank ontvangt, komen vooral voor het postagentschap. ,,Was een mooie toevoeging op de winkel. Zo hadden we iedere dag klanten binnen die ook nog een beetje rondsnuffelden en vaak wat meenamen", zegt ze, bijna overmand door emotie. Ze is blij met het initiatief van haar man Willie om het agentschap elders te slijten. Willie: ,,Dat gaat Save hout en Bouw Service nu doen. Ik wilde niet dat ook dat nog uit het dorp gaat verdwijnen.”

Eerst nog een verbouwing

Voor het Oijense echtpaar - dat in mei de vijftigjarige bruiloft vierde - gaat het stil worden. Na het sluiten van de winkel wacht eerst nog een verbouwing. Dan wordt waar nu de toonbank staat en het gereedschap ligt opgestapeld, een gang en de rest van de winkelruimte wordt de slaapkamer van het paar. Willie: ,,We gaan hier nooit meer weg. We zijn veel te verknocht aan deze omgeving en het uitzicht op de dijk en de Maas.” Zijn vrouw vult hem aan: ,,Maar het zal hier heel, heel stil worden. Het zal toch maar vreemd zijn....”