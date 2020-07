Plots meer ‘betaalbare’ appartementen in De Erven Heesch

Berghem weet wel érg snel dat Piet zwart moet blijven: ‘Zo ga je aan veel mensen voorbij’

6:00 OSS - Het Sinterklaascomité in Berghem vond het na amper drie dagen peilen wel genoeg: Piet moet in het dorp zwart blijven. Die snelle conclusie stuit op kritiek, niet in de laatste plaats omdat de uitkomst vooraf al leek vast te staan.