Pronkzittingen in Schaijk trekken weer volle zalen

Parodiedans op het Zwanenmeer

Elf Moeszakkinnen dansten uitgedost als varkens meer of minder subtiel het Zwijnenmeer. De Skittles van dansschool Rowie voerden prachtige dansen op filmmuziek uit in zogenaamde 'morphsuits'; totaal gehuld in strak zittende stof. 11 Oskarbeelden dus. Absoluut hoogtepunt was de act van de debutanten Roel Wittenberg en Freek van der Venne die Radio Moeslandia opvoerde. Hun radiofragmentjes maar vooral de meesterlijke imitaties van felle Petra Potjes en drammerige oud-wethouder Peter Raaijmakers werkten enorm aanstekelijk.

Wie wil er nou bij Oss

Meer plaatselijke perikelen werden, ieder op eigen wijze door de tonpraters Bennie de Snelste en Koentje Carnaval opgevoerd. Daar waar het over herindeling ging, was de teneur dat het toch wel Uden zou worden. Wie wil er nou bij Oss vroeg Koen Verhaaren zich af. Daar hebben de meesten geen achternaam maar achter-letter getuige Martien R. en bovendien, geen Knoeris (Udenaar) kan er iets aan Moesland veranderen. En Bennie de Snelste was als ambtenaar voor een nieuwe gemeente: Tauross.

Ook Reek moest het traditiegetrouw kunnen: De Groten der Aarde constateerden in hun act dat tijdens Reek Explodeert het vermaledijde Reek toch nog overeind was gebleven. Stefan van Ras deed er in zijn terugblik nog een schepje bovenop: 1500 euro subsidie voor de vuurwerkshow en nog was Reek niet van de kaart geveegd! Hilarische was de act van Daan en Neske. Hij als afvallige pastoor en zij als zijn dienstmeid. Denise van Erp stond in de ton te oreren over penopauze van haar Toon. Die kon werkelijk niets meer goed doen. Tieske en de Lamme Herders stonden dit keer met een 'Moesical' op de planken. De hoofdrol was voor een kleurrijke Fazant, blijkbaar een grootvorst. En aan de twee dames van Zwaar Geschut tenslotte bleek een maaltijdsalade ook niet besteed. Liever vet lekker.