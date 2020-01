Staking bij Bergoss was ‘eerste klapper’ voor SP

Stille getuigenOSS - Nederland heeft een 'rijke’ geschiedenis aan stakingen, zo bewijst het onlangs verschenen ‘Groot Stakersboek’. Ze waren er voor meer loon, betere werkomstandigheden, kortere werkduur, minder werkdruk en veel andere als onrechtvaardig beschouwde omstandigheden van de werkende mens. Geen sector of beroepsgroep blijkt ontkomen te zijn aan 'de stakingsbacil', zoals De Stad Oss het in 1922 noemde. Zelfs de bakkers in Oss en omgeving zijn ooit gaan staken.

Nadat minister Mansholt in augustus 1947 besloten had de prijs van bloem te verhogen zonder dat de bakkers dat aan hun klanten mochten doorberekenen, besloten de R.K. bakkerspatroons in een tumultueuze vergadering bij café Parkzicht (Van Leur), voorlopig geen brood meer te leveren. Ook elders brak zo'n broodstaking uit.



De minister moest dreigen bakkerijen te vorderen om de broodvoorziening op gang te houden. Deze en veel andere Osse stakingen hebben het Groot Stakersboek van vakbondshistoricus Sjaak van der Velden niet gehaald, maar daarin is genoeg te genieten en je over te verbazen.

Twee Osse stakingen worden beschreven

Twee Osse stakingen worden wel beschreven: de staking van vierhonderdvijftig medewerkers van de tapijtfabriek Bergoss in 1973 en de hardnekkige staking bij Unox in 2007. De staking bij Bergoss gaat de geschiedenis in als de actie waarbij de Socialistische Partij voor het eerst van zich deed spreken. 'De eerste klapper', heet het in hun annalen.



Jonge partijleden werkten bij verschillende Osse bedrijven waardoor de partij nauwkeurig wist wat er speelde en waar de schoen wrong. In een in de Peperstraat gestencild pamflet van Arbeidersmacht, 'een landelijke strijdbond', staat dat de bond, lees de SP, actief was bij onder andere Zwanenberg, Hartog en Philips. De staking met als inzet een loonsverhoging van vijftien gulden schoon per week, duurde tien dagen en ging uiteindelijk verloren. Voor de SP bleef het een mijlpaal van solidariteit met als succes een geslaagde landelijke inzamelactie om de stakers een uitkering van 250 gulden te geven.

Handgeschreven brief op het privaat bij Jurgens

De gestencilde pamfletten van Arbeidersmacht waren talrijk. Het allereerste actiepamflet van Oss werd slechts in enkelvoud geproduceerd. Dat was een handgeschreven brief aan de directie van de firma Jurgens uit 1916. Die was in de fabriek op 'de deur van het privaat' gespijkerd. Het briefje bevatte een wanhopig verzoek om vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud, loonsverhoging te krijgen, net als de arbeiders van Zwanenberg. Maar Jurgens hield zijn poot stijf zoals ook bij vakbondsacties in 1909 en een verzoek in 1913 van de jongens van de Solo-afdeling om 'minder slaag'.