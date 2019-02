Brabant bevroren in barnsteen als een mug vol dinosaurusbloed

Een heel zwembad vol bij eerste Aquabios in Golfbad Oss

15 februari OSS - Vanaf een luchtbed, in een opblaasband of gewoon hangend aan de rand van het zwembad. Bezoekers van het Golfbad konden vrijdagmiddag een film kijken zoals nooit tevoren: in het water. Aquabios, noemen ze dat in Oss.