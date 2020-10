BrabantWonen blaast overstap naar aardwarmte in Ruwaard af om lange procedure

He­ma-uitbater brengt panden aan Walplein na zestig jaar terug in Osse handen

8 oktober OSS - Een van de prominentste leegstaande winkels in Oss heeft een nieuwe eigenaar. Of eigenlijk een oude eigenaar die dit pand en twee belendende winkels aan het Walplein na zestig jaar opnieuw in handen krijgt. Sanders Retail Groep gaat nu puzzelen op een mix van wonen en winkelruimte in de drie panden.