BrabantWonen rondt Horzak af met eerste gasloze huurwoningen

De man van zes miljoen Nederlan­ders is een Ossenaar

10 februari Op papier vertegenwoordigt hij maar liefst zes miljoen Nederlanders. Tenminste, zoveel mensen staan in Nederland ingeschreven bij een christelijk geloof. De katholieke Osse theoloog Geert van Dartel (63) is de nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken; sinds 1968 het samenwerkingsverband van maar liefst achttien christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland, van het Leger des Heils tot de Protestantse Kerk Nederland. Van Dartel zet zich al zijn hele leven voor de kerken in.