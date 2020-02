BrabantWonen rondt Osse wijk af met eerste gasloze huurwoningen

Drie dealers met harddrugs, nepwapens en veel geld aangehou­den in hun huizen in Oss en Oijen

10 februari OSS - Drie mannen van 21 jaar zijn maandagmiddag in hun woningen aangehouden in Oss en Oijen. In hun huizen lagen harddrugs, een flinke hoeveel contant geld en nepvuurwapens. Een anonieme tipgever lichtte de politie in over hun drugshandel.