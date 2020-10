BrabantWonen slaat slag in Piekenhoef; 21 nieuwbouwhuizen van koop naar huur

Foutje, bedankt: verkochte huizen Berghem worden verhuurd

20 maart BERGHEM - Domper is een bescheiden uitdrukking van het gevoel waar negen kopers van een appartement in Berghem mee zitten. Donderdag kregen ze een telefoontje dat de verkoop op losse schroeven staat. De makelaar had eigenlijk maar vijf appartementen in nieuwbouwcomplex Berghse mogen verkopen. Er volgt nu een loting om te bepalen wie zich er alsnog kan vestigen.