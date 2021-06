BrabantZorg en BrabantWonen stoppen concept ComfortWonen

Video Ongeval tussen motor en fietser in Oss, man raakt gewond aan het hoofd

8 juni OSS - In het centrum van Oss is een fietser gewond geraakt. Rond 22.30 uur op de kruising van de Burgwal, Heuvel, Eikenboomgaard en Hooghuisstraat kwam de man in botsing met een motorrijder. De man liep hierbij in ieder geval een hoofdwond op.