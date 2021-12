Vinkelaar wil in Dubai wereldre­cord vestigen met ruim 54.000 champagne­gla­zen. Maar er is storm op komst

DEN BOSCH - Geen storm in een glas water, maar misschien in een glas champagne. Ruim 54.000 glazen. Want die worden op het ogenblik door het team van het Vinkelse evenementenbureau Luuk Broos gestapeld in Dubai waar uitgerekend rond het hoogtepunt op 30 december storm wordt verwacht.

28 december