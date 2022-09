Brand beschadigt natuurspeeltuin in Heesch

Column Opeens begreep ik alle boze mensen in de samenle­ving. Tót ik bij de fietsenma­ker kwam

,,Goed kijken hè’’, zei de fietsenmaker. ,,Eénmaal”, zei hij, en de spanning in zijn stem bouwde zich op. ,,Tweemaal”, en hij draaide het stuur van de jongensfiets nóg een keer helemaal in de rondte, ,,en…” In plaats van ‘TADAAA’ gaf hij een harde slinger aan het voorwiel dat ongeremd rond snorde.

