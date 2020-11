Brand bij metaalbedrijf in Oss valt reuze mee: ‘Maar ik heb 'm wel geknepen hoor’

Fouten bij behande­ling ernstig ziek tienermeis­je uit Bernheze: kinderonco­loog berispt

4 november UTRECHT/BERNHEZE - Een kinderoncoloog van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is berispt door het Medisch Tuchtcollege. Bij de behandeling van een 14-jarig meisje uit de gemeente Bernheze heeft ze de ouders niet goed voorgelicht. Ook wachtte ze, tegen het studieprotocol in, niet op de uitslag van bloedonderzoek voor ze een dosis van een medicijn gaf.