Brand in Berghem, vrouw hoestend en proestend de ambulance in

CDA Uden en Landerd samen onder leiding van oud-burgemees­ter Boekel: ‘Kunnen partij van betekenis worden’

17 september UDEN/LANDERD/BOEKEL - In de plaatsen waar Driek van de Vondervoort burgemeester was, Boekel en Bergeijk, is het CDA de grootste. Geen wonder dat de gefuseerde CDA-afdelingen in Uden en Landerd bij hem uit kwamen als waarnemend voorzitter tot aan de vorming van de nieuwe gemeente Maashorst. Een gemeentenaam die voor de oud-burgemeester overigens nog geen uitgemaakte zaak is. ,,Dat zal wel een punt worden bij de komende verkiezingen.”