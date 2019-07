Brand in bijgebouw achter woning in Berghem

Diamanten paar Onder de kerstboom vroeg Ab zijn Dinie ten huwelijk

6:48 OSS - Albert, beter bekend als Ab, en Dinie Post - Möntemann zijn twee rasechte Amsterdammers die inmiddels al tientallen jaren in Oss wonen. Hun liefde ontstond in een volkstuin in hun geboorteplaats. ,,Daar liep een juffrouw die ik wel leuk vond", vertelt Ab.