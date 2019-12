Brand in blokhut van scouting in Oss

Beeld uit oude ziekenhuis­ka­pel Oss duikt na jaren op in Grote Kerk

21 december OSS - ,,Haal dat beeld eens een keer naar buiten, zodat ik het in het licht kan bekijken.” Het is aan de nieuwsgierigheid van Broer van Gestel (86) te danken dat een sculptuur uit de gesloopte kapel van het eerste Osse ziekenhuis na decennia van omzwervingen weer in het hart van de stad is te zien.