Brand in bungalow in Maren-Kessel, één slachtoffer gewond naar ziekenhuis

Tweetal met mes berooft man van motorscoo­ter in Oss

8:56 OSS - Een man in Oss is woensdagavond van zijn motorscooter beroofd door twee personen, van wie er één een mes in zijn hand had. Het slachtoffer werd te voet benaderden en kreeg twee klappen. Door de eerste harde klap, op zijn hoofd, kwam hij volgens de politie ten val.