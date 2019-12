Brand in slaapkamer van woning in Oss, veel rookschade op bovenverdieping

Al 680 klachten van vuurwerk­over­last op meldpunt GroenLinks Oss

11:57 OSS - Nog voor oudjaarsdag is aangebroken hebben zich al 680 mensen met klachten over vuurwerkoverlast gemeld op de website die GroenLinks in Oss heeft geopend. Sinds de officiële verkoop van vuurwerk is gestart stroomt er elke vijf minuten een melding binnen.