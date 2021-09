Brand op bovenste etage appartementencomplex in Oss, twee honden uit woning gered

Ontmoe­tings­ta­fel inspireert Stichting Chaja om te praten over het leven

10 september OSS - Noodgedwongen vanwege de toen geldende coronamaatregelen nam Stichting Chaja eind april in stilte haar ‘Ontmoetingstafel’ in gebruik. Nu is het echter tijd om het nieuwe trefpunt in de buitenlucht, midden in de rust en de natuur van Landerij van Tosse’, officieel te onthullen, laat voorzitter Marleen van den Berg weten.