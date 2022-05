Brand verwoest schuurtje in Geffen

Osse Hendriks neemt Nijmeegse Ariëns over

OSS - Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss heeft het Nijmeegse bedrijf Ariëns overgenomen. Dat bedrijf, waar veertig mensen werkzaam zijn, is actief in het onderhoud van vastgoed. Hendriks heeft het bedrijf overgenomen om een nog sterkere partij te worden in alles fasen van het complete bouwproces.

