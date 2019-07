Brand verwoest vrijstaand huis aan Suggelaarsestraat in Oss: ‘Geen verdachte zaken aangetroffen’

VIDEOOSS - Een rietgedekte vrijstaande woning aan de Suggelaarsestraat in Oss is dinsdagnacht in vlammen opgegaan. De brandweer rukte groots uit om de fikse brand te bestrijden. Er raakte niemand gewond. De bewoners waren op het moment van de brand niet aanwezig.

De brandweer rukte omstreeks 2.10 uur uit met drie blusvoertuigen, een hoogwerker, drie watertanks en een grootwatertransport. Alle inspanningen ten spijt: de villa kon niet meer gered worden. Ook een kledingwinkel, die achter de woning stond, is verloren gegaan.

De oorzaak van de brand is onbekend. ,,Er zijn geen verdachte zaken aangetroffen", laat Frank van Krieken, officier van dienst, in een eerste reactie weten. ,,We hebben ons maximaal ingespannen om uitbreiding naar het naastgelegen bos te voorkomen. En te voorkomen dat vuurspetters in de bomen belandden. Dat is allemaal goed gelukt.”

Alles kwijt

Een familielid, die in de ochtend een kijkje kwam nemen, is in rep en roer: ,,Het is verschrikkelijk. Ze zijn alles kwijt, ze hebben gewoon niks meer.”

De bewoners waren op het moment van de brand op vakantie in Spanje. Over de oorzaak van de brand kan nog geen uitspraak worden gedaan. Het nablussen is dinsdagochtend begonnen.

