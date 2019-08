Brandende bestelbus zorgt voor veel schade in Berghem

Vrouw (25) uit Oss rijdt door voetgan­gers­ge­bied Breda en grijpt naar keukenmes tijdens controle

2 augustus OSS - Een 25-jarige vrouw uit Oss is donderdagavond aangehouden in Breda. De vrouw reed met haar auto door een voetgangersgebied en had een groot keukenmes en twee schroevendraaiers in de auto liggen.