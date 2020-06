Brandende tuintafel zorgt voor veel schade bij woning in Oss

Coro­nakucher Oss was boos over ‘weer een arrestatie’ en bedreigde agenten

11:04 DEN BOSCH/OSS - Een kuchende arrestant in Oss die riep dat hij corona heeft, heeft begin deze maand voor veel onrust gezorgd bij politiemensen. De verdachte werd in een politieauto gezet, bedreigde agenten en begon te kuchen. De politiemensen zaten met de situatie in hun maag en vroegen om een schadevergoeding. Een agent had een zwangere partner en vreesde door het incident zelfs de bevalling te missen. Maar de verdachte was niet onder de indruk bleek deze week bij de rechter. De man lachte zelfs even. ,,Ik zit in de ellende en kreeg klappen in het gezicht. En dan moeten zij een schadevergoeding krijgen?”