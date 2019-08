Brandmelding blijkt palletverbranding van kindervakantiewerk in Lith te zijn

Column Geffenaren moeten lekker op de Heegt gaan zitten

10 augustus GEFFEN - Toen ik wilde gaan kijken op het Dorpsplein in Geffen waar iedereen toch zo mee in zijn maag zit, struikelde ik over de opgepropte kermis. De Cake Walk stond er heerlijk tegen het grijze beton van het gemeentehuis aan te schurken. Eén van de tijdelijke bewoners van die rare grijze puist had zijn raam afgeplakt met plastic om Geffen buiten te sluiten.