Brandstichter danste, zong en filmde zichzelf terwijl hij Ford Transit in vuur en vlam zette in Oss

Eerste bezoekers verpleeg­huis in Oss: ‘Echt weer of je bij moeder thuis komt’

19:10 OSS - Een knuffel en kus zijn nog uit den boze. Het eerste bezoek sinds acht weken in verpleegcentrum De Ruwaard in Oss moet zich strikt aan de anderhalve meter afstand houden. Toch is het fijn dat er geen fysieke scheiding meer is, zo oordeelt John van der Wielen. ,,M’n moeder had een grote glimlach op haar gezicht.”