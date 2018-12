Brandstichter verwoest vier vrachtwagens in Oss, bedrijf looft 2500 euro uit: 'We willen dat hij gepakt wordt’

Moord Henk Baum: verdachte zwijgt en viert nieuwjaar in cel, politie blijft zoeken naar opdrachtge­vers

15:33 OSS/NISTELRODE - De 21-jarige man die in november werd aangehouden omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de moord op Henk Baum uit Nistelrode, blijft negentig dagen langer in de cel zitten. Dat is onlangs besloten in de raadkamer in Den Bosch. De verdachte werkt vooralsnog niet mee aan de verhoren, zo laat zijn advocaat weten. Volgens een woordvoerder blijft de politie ‘nadrukkelijk op zoek naar meerdere mogelijke opdrachtgevers’ van de moord.