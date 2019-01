Brandweer bevrijdt fietser die vast zit in lift op station Oss

Berghem eert Geert Grosfeld met Zilveren Willibror­dus

4 januari BERGHEM - De dorpsraad in Berghem heeft vrijdagavond Geert Grosfeld in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Berchplaets. Grosfeld kreeg de Zilveren Willibrordus uitgereikt voor het vrijwilligerswerk dat hij in zijn woonplaats heeft verricht.