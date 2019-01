Brandweer blust brand en spuit meteen auto's schoon in Oss

VIDEO Beelden tonen hoe brandstich­ter leven op spel zet in Osse loods: 'Die man moet gewond zijn’

31 december OSS - De man die woensdagnacht vier vrachtwagens van het Osse transportbedrijf Van de Camp in brand stak en daarmee een spoor van vernieling achterliet, is die nacht aan de dood ontsnapt. Dat valt te zien op bewegende beelden die het bedrijf op Facebook heeft geplaatst. De brandstichter kan nog maar net wegkomen van de enorme vlammenzee die hij even daarvoor met een brandbare vloeistof in gang zette.