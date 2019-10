Brandweer moet papegaai Paco op Dierendag uit boom redden in Berghem

De oproepen op social media hadden uitgerekend op Dierendag succes. Iemand die bij een sportschool aan de Koolzaadweg was, zag de vogel in een hoge boom vliegen. De persoon wist dat de vogel gezocht werd en belde de eigenaar.

De eigenaar was er snel bij, maar kon niet bij de vogel die op tien meter hoogte in een boom zat. De brandweer werd gebeld en met een hoogwerker kon de eigenaar de papegaai vangen.

De eigenaar was dolblij dat de papegaai weer terug was en zegde de uitgerukte brandweerlieden toe tijdens de wekelijkse oefenavond komende dinsdag voor gebak te zorgen.Omdat Paco twee dagen in de kou buiten had gezeten, zou de eigenaar hem nog wel door een dierenarts laten checken.