Brandweer uitgerukt voor flinke brand in loods in Oss

Trots op je stad? Dat laten steeds meer mensen zien met T-shirt, mok of opener

11:01 VEGHEL/UDEN/OSS - Een T-shirt met de skyline van Oss. Een kunstwerk aan de wand met de fraaiste gebouwen en plekjes van Uden. Of koffie drinken uit een mok met de Veghelse Sint-Lambertuskerk. De producten met plaatsnamen in deze regio zijn aan een opmars bezig. Ook de Sint brengt ze vanavond in groten getale rond.