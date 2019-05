Brandweer werft nieuwe helden op bijzondere open dag in Oss: ‘Dit is het mooiste vak dat er is’

Pas op, maashorst­ma­mil­len!

Weet u wat een mamil is? Een middle-aged man in lycra, oftewel, een wielrenner dan wel mountainbiker. Wie zich weleens in de Maashorst waagt weet dat mamils meer te vrezen zijn dan welke woeste tauros ook. Nietsontziend razen ze in de rondte, over het algemeen in kuddes. Kruisen ze je pad? Geef ze de ruimte, houdt afstand, let op kinderen en andere loslopende lievelingen en wees altijd bedacht op de puffende nakomer die net niet fit genoeg is om het tempo bij te houden.