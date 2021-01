Brasem in Oss moet modelkampje voor de regio worden

OSS - Acht keurige woonwagens in een nette omgeving. Dat is het doel van de gemeente Oss en BrabantWonen met het kampje dat mogelijk al na de zomer wordt ingericht aan de Brasem, aan de rand van de wijk Ussen. ,,Het wordt echt een modelkampje”, aldus wethouder Joop van Orsouw.

Het Osse gemeentebestuur zette deze week een eerste procedurele stap op weg naar de Brasem 2.0. Er ligt een ontwerp-bestemmingsplan dat deze maand ter inzage wordt gelegd. Mensen hebben zes weken de tijd om hierop te reageren. ,,Met een beetje geluk kan de gemeenteraad er voor de zomer nog een knoop over doorhakken, zodat we na de grote vakantie echt aan de slag kunnen", aldus Van Orsouw.

De Brasem was de afgelopen jaren regelmatig het toneel van protesten tegen het woonwagenbeleid van de gemeente Oss. Reden was dat hier meerdere lege standplaatsen waren, een gevolg van het uitsterfbeleid dat de gemeente lange tijd hanteerde. Nadat er onder druk van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens vijf jaar geleden een streep door dit beleid ging, begon de gemeente te puzzelen op een nieuwe aanpak. Voor de woonwagenbewoners duurde het allemaal veel te lang. Waarom niet direct beginnen met het toewijzen van standplaatsen aan de Brasem?

Volledig scherm Het ontwerp voor het nieuwe kampje, met rechts de Gewandeweg met aansluitend de weg Brasem. © Gemeente Oss

Van Orsouw (Beter Oss) geeft aan dat de lege plekken aan de Brasem niet zomaar opnieuw bezet konden worden, omdat na het ruimen van de oude woonwagens meteen ook de woonbestemming van de percelen was gehaald. ,,Daarnaast wilden we voorkomen dat er in de regio grote verschillen in beleid zouden ontstaan. Ik ben blij te melden dat het Osse beleid nu leidraad is in de regionale aanpak.”

Geen vrijplaats voor criminelen

De wethouder is niet bang dat het nieuwe kampje aan de Brasem binnen een paar jaar verwordt tot een ‘vrijplaats voor criminaliteit’, zoals sommige andere kampjes in de gemeente te boek staan. ,,We houden de grond in eigen bezit. Dat heeft als groot voordeel dat we huurders aan een Bibob-procedure kunnen onderwerpen als dat gewenst is.” Bij een Bibob-procedure worden personen doorgelicht op antecedenten. Bij een negatief oordeel van het landelijke bureau Bibob kan de gemeente medewerking weigeren.

Alleen Ossenaren die geboren zijn in een woonwagen komen in aanmerking voor een plek aan de Brasem. Ze mogen bovendien niet te veel inkomen hebben, want de woonwagens en ondergrond worden verhuurd door BrabantWonen. ,,Het is in feite een kleine uitbreiding van de wijk met sociale huurwoningen", vertelt Van Orsouw. ,,Voor de bewoners gelden dezelfde rechten en plichten als andere bewoners van de wijk.”

Na dit project gaat Van Orsouw kijken naar mogelijkheden voor meer woonwagenplekken op andere locaties. Dan zal de focus ook nadrukkelijker liggen op woonwagens in eigen bezit en middelhoge huur.

Volledig scherm Beeld vanaf de Brasem op het toekomstige woonwagenkampje. © Gemeente Oss