Brede steun in Oss voor harde lijn richting Uden en Landerd: ‘We zijn er systematisch buiten gehouden’

Milco Abrahams springt naast WK-prij­zen: ‘Foute sprong gaat toch in je hoofd zitten’

20:44 OSS - Het is zuur voor Milco Abrahams: hij moest zelf zijn deelname aan het WK trampolinespringen in Tokio bekostigen en het leverde niet eens het gewenste resultaat op. De 18-jarige Ossenaar had ingezet om op minimaal een halve finaleplek. De realiteit bleek weerbarstiger: op alle drie de onderdelen waar hij uitkwam, strandde hij in de kwalificaties. ,,Een foute sprong gaat toch in je hoofd zitten”