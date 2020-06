Brein drugslab Reek ondanks strafeis van zeven jaar nu al vrijgelaten door rechter

Weer betaald parkeren vanaf 15 juli in Oss

13:20 OSS - Vanaf woensdag 15 juli moeten bezoekers weer betalen voor het parkeren in Oss. In maart besloot het college om niet te handhaven op betaald parkeren. Maar nu de coronamaatregelen afnemen en het drukker wordt in de stad, heeft de gemeente besloten om het betaald parkeren weer in te voeren.