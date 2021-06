Brier 59 heeft met ENGIE grote naam voor laadpark binnen, horeca volgt snel

Oss ziet plannen voor herbouw ‘Brier’ in Geffen wel zitten: horeca én kantoren langs A59

12 januari OSS/GEFFEN - Driemaal is wat Oss betreft scheepsrecht. Het nieuwste plan voor herbouw van het in 2009 afgebrande wegrestaurant de Geffense Barrière wordt met open armen ontvangen. Er is straks plek voor zes verschillende horecazaken in één gebouw, met een drive-through en kantoren. Brier 59 verrijst op de twaalf jaar oude puinhopen van de Barrière.