Briljanten Jan en Annie jagen al 65 jaar hun dromen na

GEFFEN - Het is het jaar 1950, zomer in Nuland. De avond valt en de voetjes gaan van de vloer bij een feest in een danstent. Twee van de vele gasten zijn Jan Wildenberg en Annie van Ravenstein. Ze kennen elkaar nog niet, maar daar brengen de twee snel verandering in. Al bij het eerste oogcontact springen de eerste vonkjes er vanaf. Jan en Annie dansen de hele avond met elkaar.

Na het feest besluit het koppel vaker met elkaar af te spreken. Vonkjes veranderen in vuurwerk. Jan en Annie worden verliefd, geven elkaar op 16 april 1955 het jawoord en zetten samen drie dochters op de wereld. Ze maken veel mee. Kamperen is hun lust en leven. De eerste keer was in 1958 op Schouwen-Duiveland, waar het echtpaar later ook een door Jan gebouwde stacaravan plaatst. Ze gaan naar Zeeland, Luxemburg, Frankrijk en Australië. Ze maken stedentrips en gaan op wintersport.

Dankbaar

Ze jagen al hun dromen na. Zelfs in 2018 nog, als de twee tegen de 90 zijn, gaan ze met hun caravan naar het vaste adres in Esbeek. ,,We vinden het jammer dat we dit nu niet meer kunnen, maar hebben veel mooie vakanties gehad en zijn dankbaar dat we dit allemaal mee hebben mogen maken."

Quote Een kwestie van geven en nemen

Jan is altijd als timmerman werkzaam geweest in de bouw. Annie werkte voor het huwelijk in de gezinszorg en werd later leidster van een peuterspeelzaal in Geffen. Hun pensioen vullen ze met hobby's als wandelen, tuinieren, knutselen en filmen. Vervelen doen ze zich niet. En dat is ook precies de reden waarom ze het zo lang volhouden samen: ,,Het is een kwestie van geven en nemen. Maar wat ook heel belangrijk is: samen leuke dingen blijven doen".

Quote Jammer dat niet iedereen erbij kan zijn