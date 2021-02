Brillenmerk Dutz gaat de hele wereld over: 16.000 Amerikanen lopen met Osse bril op

Toch wel een mooie gedachte dat er in de Verenigde Staten zo'n 16.000 mensen rondlopen met een bril op de neus die uit Oss komt. En zo kunnen ook brildragers in Canada, Frankrijk, Duitsland en in nog zo'n twintig andere landen in de hele wereld meer zien door middel van een in Oss ontwikkeld product. Daar zorgt namelijk Dutz Eyewear voor.