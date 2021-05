Broeder Jan zorgde in Burkina Faso voor een beter bestaan voor arme mensen: ‘Hij leefde er eenvoudig tussen’

In herinnering Zuster Delisse, een begrip in Boekel, had haar hele leven gezorgd maar wilde zelf niet kwetsbaar zijn

10 mei BOEKEL - Bep Delisse was meer dan dertig jaar wijkverpleegkundige in Boekel. Zorgen wilde ze, voor anderen. Maar toen ze zelf hulpbehoevend werd, wilde ze niet geholpen worden. Toen ze zo ziek was en naar een verpleeghuis zou moeten, nam ze de regie in eigen handen. Op 15 oktober overleed ze, 83 jaar oud.