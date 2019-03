Broeders en zusters stemmen in Megen

‘Ons kent ons’ geldt best nog in Megen. Voorzitter van het stembureau Willie van de Camp schat dat hij de helft van alle mensen die aan zijn tafel verschijnen, bij naam en toenaam kent. Toch moet eenieder een rijbewijs, paspoort of ID-kaart tonen. Anders wordt er niet gestemd: ,,Want zo is de wet! De ID-kaart mag ook niet langer dan vijf jaar verlopen zijn, daar kijk ik ook naar. Ik heb nog nooit meegemaakt trouwens, dat iemand hier een te oude kaart had.’’

Ruim zeshonderd

In Megen zijn circa 1.200 mensen stemgerechtigd. De leden van het stembureau verwachten ruim zeshonderd mensen deze woensdag, omdat de opkomst wel iets boven de vijftig procent zal zijn. Om half tien zijn de eerste 75 formulieren binnen.

Daarbij zitten al enkele stemmen van franciscanen. Dan arriveert een eerste zuster uit het slotklooster verderop in het Maasstadje. In vroegere tijden was daar bij verkiezingen een stembureau binnen, weten oudere Megenaren, omdat de zusters niet naar buiten mochten. Dat laatste is wel heel lang geleden, denkt de stemmende claris: ,,Vroeger was stemmen één van de twee redenen om even het klooster uit te gaan, samen met de dokter gaan. Nu ligt dat toch echt anders hoor.’’