Brommobiel botst met onopvallend politievoertuig in Oss

Onschuldi­ge jongen bedreigd om doodschop­pen egel in Oss

16:02 OSS - Een volgens de politie onschuldige jongen wordt op sociale media flink bedreigd omdat hij een jonge egel in Oss zou hebben doodgeschopt. Van deze grove dierenmishandeling is een filmpje op internet verspreid. In een van de reacties wordt de bedreigde jongen als dader genoemd.