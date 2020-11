Bronzen varkentje staat na kort ziekbed weer op vertrouwde plek in Oss

Bekend Oss’ varkentje slachtof­fer van bellende doorrijder

1 oktober OSS - Het was een enorme klap, en de schade is óók enorm. Een chauffeur van een waardetransportauto van Brinks zag donderdag rond 12 uur het bronzen varken op het Osse walplein over het hoofd en reed het dier van zijn achterpoten af.