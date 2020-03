Brute ontvoering in Oss heeft mogelijk te maken met mislukte woningoverval in Uden

OSS/UDEN - Meer dan een jaar na dato lijkt het erop dat de brute ontvoering van de 19-jarige Max Bongers uit Heesch op carnavalsdinsdag 11 februari in Oss iets te maken heeft met een woningoverval bij een echtpaar in Uden op zondag 14 april. De politie liet beelden zien van de mogelijke daders in Bureau Brabant.

Max Bongers fietste die dinsdag kort na middernacht over de Asterstraat in Oss naar huis na een carnavalsfeest. Plots hoorde hij twee voetstappen achter hem. Voordat hij het doorhad werd hij van z’n fiets getrokken, achteruit gesleurd, zijn voeten opgetild en in een busje gegooid.

Alles gebeurde binnen een paar tellen. De bus reed met een noodgang weg. ,,Wat gebeurt hier?!” Dacht Max. Er werd zo hard over de drempels gereden dat hij harde klappen kreeg.

Pinpas en telefoon gestolen

Ondertussen werden zijn zakken doorzocht. De mannen vonden zijn pinpas en telefoon. Er werd om zijn pincode gevraagd. ,,Uit angst heb ik dat gegeven", zei Max in de uitzending.

Max werd zeker een kwartier vastgehouden in het busje. Daarna werd in de Philips de Goedestraat eruit gegooid. Niet veel later werd zijn rekening leeggehaald. Daar stond 250 euro op. Zijn fiets en iPhone 6 heeft hij nooit meer teruggezien.

Mislukte woningoverval in Uden

Een paar maanden later op zondagavond 14 april krijgt een ouder echtpaar de schrik van hun leven. Terwijl ze net op de bank zitten in hun woning aan de Rode Akker in Uden wordt er aangebeld. Ze verwachtten geen bezoek.

De man doet toch open en dan gaat het meteen fout. Drie overvallers proberen binnen te komen, maar dat laat de man niet toe. Er ontstaat een worsteling en de vrouw mengt zich ook in het gevecht. Uiteindelijk kiezen de overvaller eieren voor hun geld.

Volkswagen Golf

Ze vluchten in een Volkwagen Golf 4. Met de chauffeur erbij zou het om vier verdachten gaan. In alle tumult lieten ze een bivakmuts en vuurwapen achter. Die worden getest op DNA.

De politie vermoedt dat deze twee misdrijven met elkaar te maken hebben. Op camerabeelden zijn twee van de overvallers te zien. Na de overval vluchtten ze in een Volkswagen Golf. De drie overvallers waren 1,65, 1,75 en 1,80 meter groot. Mogelijk is een van hen getint.