BSOB peilt vertrouwen in de woz-waarde met nieuwe enquête

De BSOB hoopt door de vragenlijst te leren hoe belastingplichtigen denken over de openheid van de samenwerking. Die regelt de belastingzaken van elf gemeenten in de regio plus een waterschap. Het uiteindelijke doel is om het vertrouwen in de WOZ-waardes te verhogen en het aantal bezwaren tegen die waardes te verlagen. Op dit moment kost het aanvechten van de WOZ-bepalingen namelijk miljoenen euro's gemeenschapsgeld per jaar.