BSOB wil arbeidsmigranten opsporen

Stille getuigen Honderdja­ri­ge Jet Wolters wás de krant

17 februari Honderd jaar geleden werd ze geboren. Honderd jaar geleden ook kwam ze voor het eerst in de krant. In de Stad Oss stond ze bij de geboorteberichten van de burgerlijke stand: Henriëtta Maria Wolters, dochter van Theodorus A. Wolters en Petronella M. Smits. In februari 1920 was dat, nog onwetend van de rol die voor haar was weggelegd in de Osse dag- en weekbladpers. Vorige week is ze honderd jaar geworden en daarom vandaag opnieuw in de krant.