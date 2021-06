Buren beloven ondanks conflict over woningbouw toch bij elkaar op de koffie te gaan

Van zijn vrouw had het wat subtieler gemogen, maar Marty heeft nog 22 kilometer aan oranje vlaggetjes liggen

29 mei OSS - ,,Wolter Kroes zei het al: we zijn er weer bij, en dat is prima.” Het is een waarheid als een koe; Nederland doet mee aan het EK voetbal, en als iemand erbij is, dan is het Marty van Dijk. Maar dan wel in zijn eigen oranje stukje Tollensstraat.