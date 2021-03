Buren in Heesch slapen slecht door herrie bij de dokter: gemeente dreigt met dwangsom

Duizend euro per overtreding, met een gemaximeerd totaal van 24 mille. Deze boete staat aangekondigd in de ‘vooraanschrijving dwangsom’ die onlangs in de bus viel van het gezondheidscentrum aan de Gildestraat in Heesch, thuisbasis van dokter Ninske Hiemstra. Als eigenaar van het pand moet zij nu heel snel iets gaan doen aan de brommende warmtepompen. Dit geeft althans de brief aan.