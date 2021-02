Buren natuurbegraafplaats Maashorst krijgen vergoeding voor planschade

Eerste regenboog­kerk Oss: ‘Binnen onze gemeen­schap geen discussie over de acceptatie van lhbt+’ers’

25 februari OSS - De Paaskerk in Oss is sinds kort regenboogkerk en te vinden op de kaart van Wijdekerk. Die stichting vermeldt op haar website kerken in Nederland die lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders welkom heten. Ook is er te vinden in hoeverre lhbt’ers actief kunnen meedoen in de betreffende kerk.