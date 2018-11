Buren van whiskystokerij in Nistelrode willen dat hele regio oordeelt over plan

Alsnog werkstraf voor diefstal­len in Geffen en Den Bosch

14 november GEFFEN/DEN BOSCH - Een 22-jarige Bosschenaar, die is veroordeeld voor diefstallen in de nachtelijke uren in Geffen en Den Bosch en voor een poging tot diefstal in Geffen in juli 2016, moet alsnog een werkstraf van 120 uur uitvoeren.