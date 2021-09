Buren vangen bot: groen licht voor modern pand op plek van door brand verwoeste boerderijwoning in Haren

De geschiedenis van het pand ging terug tot 1730. In dat jaar verrees er een zogenoemde krukhuisboerderij aan de Lietingstraat. Dit gebouw is een aantal decennia geleden in tweeën gedeeld. In 2018 sloeg het noodlot toe. Er brak een brand uit in de oude boerderij. Een woninghelft werd daarbij volledig in de as gelegd. Het pand van de buren bleef echter overeind staan.