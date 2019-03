Burgemeester Bakermans laat ‘de fles’ staan tijdens de vastentijd

LANDERD - Hoogstpersoonlijk trok hij bij de krant aan de bel, burgemeester Marnix Bakermans. Hij doet mee met de landelijke ‘alcoholpauze-actie’ tijdens de vastentijd. Of we daar in het Brabants Dagblad een artikel aan willen wijden.

Vanaf woensdag draagt Bakermans een blauw polsbandje. Van de actie ‘IkPas’. Die roept mensen op de uitdaging met zichzelf aan te gaan en veertig dagen geen alcohol te nuttigen. De Schaijkse huisarts René van Kollenburg zette burgemeester Marnix Bakermans zo‘n beetje voor het blok.

De dokter is betrokken bij het initiatief Samen Landerd, Samen Beter en dan met name de werkgroep alcohol & drugs. ,,We willen onze boodschap breed uitdragen onder jongeren. We zetten allerlei activiteiten op touw. Zo haken we in op deze landelijke actie. Ik dacht: het beste is als de burgemeester mee gaat doen als rolmodel.‘’

Quote Het gaat om bewustwor­ding, dat het gebruik van alcohol niet de normaalste zaak van de wereld is Marnix Bakermans, burgemeester Landerd

Bakermans pakte de handschoen op. ,,Inwoners hoeven niet per se mee te doen en ook een blauw bandje te dragen. Als we aandacht hierop kunnen vestigen, is het doel al bereikt. Het gaat om bewustwording, dat het gebruik van alcohol niet de normaalste zaak van de wereld is. Het is belangrijk erover in gesprek te gaan met jongeren.”

De burgervader omschrijft zichzelf als een kleine drinker. ,,Zoals ze hier zeggen: ik spuug er niet in. Ik drink een paar borrels bij feestjes. Ik kom veel op plekken waar alcohol wordt geschonken. Ik ga eens turven hoe vaak mij drank wordt aangeboden. Vaak ben ik met de auto, dat is ook een rem. In mijn agenda staan drie momenten , dat je denkt: wordt dat wel gezellig zonder alcohol. Ik ben benieuwd hoe ik dat zal ervaren.‘’